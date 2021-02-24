Соревнования прошли в Топках уже в 21 раз. За очередными яркими стартами и эффектными финишами наблюдала Анастасия Подоляко.

На спортивной базе «Лесная» собрались почти 300 спортсменов: вместе с ребятами из Кузбасса борьбу за награды вели представители Бурятии. Одна из участниц топкинской команды Милена Андреева — уже лыжница с именем: победительница окружных первенств, в этом году стала кандидатом в мастера спорта. В гонках памяти Владимира Лепнюка стартует 6-й год подряд. Последние несколько лет приходит первой. Этот раз не стал исключением.

История соревнований тесно связана с холдингом «Сибирский цемент». Владимира Лепнюка и руководителей компании с детства связывала дружба. После трагической гибели известного топкинца было решено организовать турнир. Место проведения гонок неизменное — база «Лесная». За последние годы при поддержке «Сибцема» здесь построено новое административное здание, оборудована современная лыжероллерная трасса. К слову, и ребята из Бурятии приезжают в Кузбасс благодаря финансовой помощи холдинга.

С прошлого года первенство памяти Владимира Лепнюка является одним из этапов Кубка Кузбасса по лыжным гонкам. Нет сомнений: турнир и дальше будет объединять талантливых спортсменов из Кемеровской области и соседних регионов.

Автор: Анастасия Подоляко