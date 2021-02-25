Партия общей стоимостью 193,5 млн рублей будет распределена по автопаркам Анжеро-Судженска, Кемерова, Новокузнецка и Юрги. Техника закуплена в рамках программы обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

«Было принято решение увеличить финансирование программы обновления общественного транспорта в семь раз, то есть с одного до семи миллиардов рублей. Это позволит до 300-летия Кузбасса вывести на дороги региона 1100 новых вместительных автобусов, в целом автопарк обновится на 60%. Большая часть поставок уже выполнена: пришли 945 автобусов, еще 155 ожидаем в первом квартале», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Очередная партия состоит из 13 городских, четырех пригородных и четырех междугородных автобусов. Так, 10 городских НефАЗов стоимостью более 9,8 млн рублей каждый выйдут на маршруты в Кемерове, три направлены в Юргу. Общая вместимость автобуса — 106 человек, в салоне 25 посадочных мест. В автобусе есть платформа для въезда и место для инвалидной коляски.

Четыре пригородных автобуса стоимостью более 8,5 млн рублей за единицу поступили в Новокузнецк. Общая вместимость— 80 человек, в том числе в салоне 44 посадочных места.

Из четырех междугородных НефАЗов два получит Новокузнецк, по одному направлены в Кемерово и Анжеро-Судженск. Стоимость каждого автобуса — более 7,9 млн рублей, в салоне 44 посадочных места.

Городские и пригородные автобусы работают на природном газе, междугородные — на дизельном топливе, соответствующем экологическому стандарту «Евро-5». Все автобусы оборудованы автоматической системой пожаротушения.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.