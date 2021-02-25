Разработка областного бренда велась с 2019 года по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Решение о присвоении товару знака качества будет принимать Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области.

«Мы заинтересованы в поддержке кузбасских производителей. Сегодня им приходится конкурировать не только с предпринимателями из соседних регионов, но и с крупными федеральными и зарубежными компаниями. Знак «Сделано в Кузбассе» станет сигналом для потребителей, что товар или услуга, которую они собираются приобрести, действительно является качественным. Маркировать будем только лучшую продукцию. В результате ожидаем увеличения спроса на кузбасские товары, что приведет к росту объема производства и положительно скажется на экономике региона в целом», — отметил Сергей Цивилев.

Как рассказал министр промышленности и торговли Кузбасса Леонид Старосвет, логотип бренда определили в результате голосования на сайте Минпромторга региона. Сейчас разрабатываются критерии присвоения товарного знака качества. Уже известно, что его можно будет получить на конкурсной основе. К участию в отборе будут допущены все виды товаров и услуг, за исключением лекарств и табачных изделий.

«Решение о присвоении знака «Сделано в Кузбассе» будет принимать комиссия, основываясь на лабораторных исследованиях. Компания должна подтвердить, что производит качественную продукцию и соблюдает требования по локализации, то есть создает товары именно в Кузбассе. Право использования знака будет выдаваться сроком на два года», — подчеркнул Леонид Старосвет.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.