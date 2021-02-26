Коммунальный вопрос. 25 февраля гостем программы «Акценты» стал Олег Ивлев, министр ЖКХ и дорожного комплекса Кузбасса. От телезрителей пришло много жалоб на состояние улиц и дорог. Прокомментировать все в прямом эфире не успели. В нерешённых проблемах продолжила разбираться Анастасия Подоляко.

Наша съёмочная группа проехала по одному из указанных зрителями участков. Вдоль дороги действительно снежные отвалы. Проезжая часть уже, чем обычно. Здесь сложно приходится водителям грузовых машин и общественного транспорта, а вот автомобилисты за рулём легковых машин разницы почти не замечают.

Ещё один проблемный участок, о котором нам сообщили, — улица Попова Кировского района. Буквально вчера, по словам зрителя, здесь не могли разъехаться легковая и грузовая машины. Сегодня автомобилисты дождались: проезжую часть расширили. Но теперь проблемы начались у пешеходов.

Ещё одна жалоба поступала на другой участок. Раньше дорога на улице Ракитянского была двухполосной. Сейчас больше одной машины на проезжей части никак не поместится.

По улице Ракитянского проходят трамвайные пути. Каждое утро по ним проезжает специальный снегоочиститель. После рейса остаются отвалы, которые и заезжают проезжую часть. Исправить ситуацию на этом участке дорожники планируют только в середине марта.

Об узких участках проезжей части, ледяных накатах или неочищенных магистралях нужно сообщать в муниципальную дежурно-диспетчерскую службу. Список телефонов опубликован на сайте Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса http://гкусокрсж.рф/. Также можно обратиться за помощью к нам, прислав обращение, фото и видео на наш WhatsApp по номеру: 8-923-622-42-42.

Автор: Анастасия Подоляко