В среду, 3 марта, с 10:40 до 11:10 часов пройдет плановая техническая проверка систем оповещения населения Кузбасса. Для контроля исправности средств оповещения будут запущены сирены. Их звучание означает сигнал «Внимание всем».

При чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения после отключения сирен по радио, телевидению, каналам проводного вещания, а также местным трансляционным сетям передается информация о порядке действия населения.

Замечания и предложения о работе технических средств оповещения можно сообщить в местные органы ГО и ЧС.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.