На штабе по охране здоровья населения в администрации правительства Кузбасса обсудили предложения по расширению лесопарковых поясов вокруг Новокузнецка и Кемерова. По поручению губернатора Сергея Цивилева новые границы экологических зон должны быть установлены не позднее 1 июля.

«Зеленые пояса» защищают леса от вырубки, застройки и промышленного использования, и, конечно, их наличие вокруг крупных городов способствуют улучшению качества воздуха. Местные жители, представители общественных организаций и научного сообщества выступили с предложениями по увеличению существующих экологических зон. Я согласен с ними в том, что границы «зеленых поясов» необходимо расширить. В Кемерове и Новокузнецке уже прошли совещания по этому поводу, разработаны необходимые «дорожные карты». Новые границы зеленых зон должны быть официально установлены не позднее 1 июля 2021 года», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Курирующий проект заместитель губернатора Алексей Харитонов добавил, что по ГОСТу в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек размер лесопарковой зеленой зоны должен составлять не менее 25 га на одну тысячу человек. В Новокузнецке, согласно данным последней переписи, почти 550 тыс. жителей, в Кемерове — более 556 тысяч. При этом «зеленый пояс» Новокузнецка пока имеет площадь 7,3 тыс. га. Чтобы соблюсти нормативы, предложено дополнительно включить в экологическую зону городские леса площадью 5,5 тыс. га и 837 га из земель лесного фонда. В результате площадь защитной зоны увеличится почти вдвое и составит 13,7 тыс. га.

Территория «зеленого пояса» Кемерова составляет более 8,4 тыс. га. Жители города и ученые предложили дополнительно включить в состав лесопарковой зоны земли лесного фонда, находящиеся в радиусе 2 км от границ города. Это позволит увеличить площадь «пояса» Кемерова до 13,9 тыс. га.

Окончательное решение о включении дополнительных площадей будет принято после общественных и парламентских слушаний. Официально границы должен утвердить департамент лесного комплекса региона.

Для справки. Статус лесопаркового «зеленого пояса» накладывает ограничения на ведение хозяйственной деятельности, включая сплошные рубки и разработку месторождений полезных ископаемых. Кроме того, в таких зонах нельзя использовать химические препараты, запрещено создание полигонов хранения опасных отходов. В «зеленом поясе» разрешается строительство объектов социальной инфраструктуры, но нельзя строить жилье и промышленные объекты.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.