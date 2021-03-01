Он состоялся на спортивной базе «Локомотив». Заявок на участие на предварительном этапе было подано немало. Но удалось стартовать только 350 участникам. Они преодолевали разные по своей длине дистанции. Во главе этого забега был и министр спорта Кузбасса Сергей Мяус, который пробежал трассу длиной 3 километра.

Всего на разные дистанции вышли представители 18 территорий. 150 участников — из других регионов страны. Морозная погода внесла свои коррективы в соревновательную программу. Но большая группа участников и болельщиков вовремя появилась на открытии соревнований и стали участниками большого праздника зимнего спорта. Организаторам пришлось сократить дистанции, но это только добавило азарта. С первых метров трассы было видно, что участники всерьез настроены на победу.

Напомним, соревнования проходят в рамках престижной всероссийской серии лыжных марафонов Russia Loppet, которая объединяет более 200 тысяч лыжников по всей стране и 40 тысяч марафонцев. Поддержать участников кузбасской дистанции пришли спортсмены и чемпионы.

Победители и призеры получили дипломы, медали и памятные подарки. Праздник спорта дополнили детские игровые площадки и теплые палатки, где можно было отогреться, а также красочное представление, прошедшее на открытии и закрытии кузбасского этапа всемирного лыжного марафона.

Автор: Виктор Сохарев