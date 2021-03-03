Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам развития угольной отрасли в режиме видеоконференции. Во встрече принял участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, члены правительства РФ, главы российских регионов, руководителей крупных компаний. Ключевой темой стал вопрос развития Восточного полигона российских железных дорог.

«Необходимо гарантировать уверенное развитие наших угледобывающих регионов. Отдельно прошу уделить внимание экспортному потенциалу нашего ведущего угольного района — Кузбасса. К 2024 году в восточном направлении необходимо обеспечить как минимум плюс 30% перевозок угля по сравнению с 2020 годом. Прошу придерживаться этого ориентира. При этом планы отгрузки для угольных компаний Кузбасса должны определяться по действующим понятным и прозрачным принципам», — подчеркнул президент Владимир Путин.

Сергей Цивилев отметил, что экспорт кузбасского угля в 2018-2020 годах держится на отметке в 53 млн тонн. Губернатор Кузбасса также рассказал о важности развития Восточного полигона для развития не только региона, но и экономики всей страны.

«Из всех угольных кризисов Кузбасс всегда выходил за счет прироста объемов добычи угля. Сейчас мы впервые были вынуждены сократить его. За последние два года в основном угледобывающем регионе России — Кузбассе — добыли угля на 39 миллионов тонн меньше относительно базового 2018 года. Недополученные налоги от угольной отрасли в региональный бюджет за два года составили 44 миллиарда рублей. Но Восточный полигон нужен не только для угля, по нему поедут и руда, и металл, и зерно, и удобрения, и другие грузы. Он нужен нашей стране», — отметил Сергей Цивилев.

По итогам совещания президент России поручил Кабмину зафиксировать этапы строительства и параметры расширения БАМа и Транссиба до 2024 года включительно «с указанием пропускной и провозной способности отдельных участков, а также предельного веса грузового поезда до и после реализации проекта». Разработанный график с поквартальной разбивкой должен быть представлен президенту и затем закреплен правовым актом Правительства. Как отметил Владимир Путин, конкретные сроки проведения работ важны и для выполнения региональных программ развития, и для инвестиций угледобывающих компаний.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.