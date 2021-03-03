В ходе совещания по вопросам развития угольной отрасли президент России Владимир Путин особое внимание уделил Кузбассу как ведущему угольному региону страны. Глава государства выделил ключевые объекты, на которые будет выделено федеральное финансирование в рамках программы социально-экономического развития региона.

«Прошу до конца марта текущего года утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области. Она должна включать инвестиции в транспортную, коммунальную и прочую инфраструктуру региона, в развитие туризма. Имею в виду и создание автодорожного обхода Кемерова и развитие курорта «Шерегеш», а также строительство социальных объектов, которое было отложено из-за пандемии коронавируса», — сказал Владимир Путин.

На совещании губернатор Кузбасса Сергей Цивилев представил программу социально-экономического развития Кузбасса. Она предполагает инвестиции в различные сферы развития региона, а также в развитие туризма. Так, благодаря привлечению новых резидентов в территории опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск», «Юрга», «Новокузнецк» и «Прокопьевск» должны быть созданы дополнительные 7,7 тыс. рабочих мест. Комплексное развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» даст около 1,7 тыс. рабочих мест. Также программа предусматривает строительство школ, медицинских учреждений, спортивных объектов, жилых домов, дорог, решение экологических вопросов.

«Кузбасс – мощный промышленный регион. Угольная отрасль — базовая для нас, во всех возводимых и ремонтируемых объектах есть вклад угольщиков. Но чтобы обеспечить динамичное поступательное развитие, необходима и государственная поддержка. Теперь наша программа социально-экономического развития, согласно поручению президента, должна быть доработана и утверждена до конца марта. Это означает, что мы получим дополнительное федеральное финансирование на приоритетные проекты, направленные на улучшение жизни каждого кузбассовца», — отметил Сергей Цивилев.

Также президент России по итогам совещания попросил уделить внимание созданию рабочих мест в неугольных секторах экономики. По словам Владимира Путина, «нужно добиться опережающего развития других секторов промышленности и сферы услуг», чтобы жизнь людей не была критически завязана лишь на одну только отрасль.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.