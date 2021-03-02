Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией стабильна. Число новых случаев выявления заболевания невысоко. В Кемерове с начала года работают пункты вакцинации в разных точках города.

В Кузбассе продолжается вакцинация от коронавируса. Чтобы записаться на процедуру, можно позвонить по номеру 112 или обратиться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. Также можно посетить крупный торговый центр своего города и поставить прививку, потратив на это не более 40 минут.

Сначала волонтёры выдают пакеты для верхней одежды и просят заполнить первичную анкету. После — небольшое ожидание в очереди перед проведением процедуры.

На первый взгляд торговый центр — не самое подходящее место для вакцинации. Но специалисты из области медицины утверждают, подобные пункты расположены и оборудованы в соответствии со всеми нормами.

Представители здравоохранения региона заверили, что пункты вакцинации в торговых центрах будут действовать до того момента, пока в них будут нуждаться жители региона.