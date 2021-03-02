Весна набирает обороты. А вместе с ней и акция «100 добрых дел» газеты «Кузбасс».

В начале года областная газета «Кузбасс» отметила 99-й день рождения. В преддверии столетнего юбилея коллектив издания запустил акцию «100 добрых дел». В течение года редакция будет принимать участие в благотворительных мероприятиях разной направленности. Например, одно из добрых дел — поздравление девушек и женщин в преддверии праздника 8 марта.

Цветы и свежий выпуск газеты — символические подарки от мужского коллектива редакции газеты «Кузбасс» девушкам и женщинам нашего города. А улыбки и сияющие глаза — лучшая благодарность.