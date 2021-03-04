Согласно распоряжению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, 5 марта в регионе пройдут однодневные сельскохозяйственные ярмарки. Местные товаропроизводители представят свою продукцию по сниженным ценам в семи городах Кузбасса: Анжеро-Судженске, Белове, Кемерове, Киселевске, Междуреченске, Новокузнецке, Прокопьевске.

«Торговля на открытом воздухе будет происходить с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. За порядком будут следить сотрудники полиции и Роспотребнадзора», — пояснил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

Местные сельхозтоваропроизводители представят мясную, молочную и рыбную продукцию, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, продукты пчеловодства. Кроме того, можно будет приобрести фрукты, овощи, ягоды, сухофрукты, орехи, дикоросы. На ярмарке представят и непродовольственную продукцию: одежду, сувениры, хозяйственные товары, рукоделие. Будут работать полевые кухни с горячим чаем и кашей, точки общепита.

Например, в Кемерове рядом с площадью Советов с 9:30 утра палатки разместят более 40 фермеров из Кемеровского, Крапивинского, Промышленновского, Топкинского, Юргинского, Яшкинского округов. Кроме традиционных продуктов в ассортименте будут баранина, перепелиное яйцо, изделия из шерсти. В Прокопьевске на площадке у книжного магазина с 10 утра можно будет купить не только традиционные ярмарочные товары, но и варенье, сушеные грибы, семена овощных культур и цветов. Горожанам старшего возраста донести покупки до дома помогут волонтеры.

Уточнить место и время проведения ярмарок можно в администрациях муниципалитетов.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.