Новая партия из 18 экологичных городских автобусов общей стоимостью 176,7 млн рублей поступила в Кузбасс в рамках программы обновления общественного транспорта, инициированной губернатором Сергеем Цивилевым. Всего автопарки региона с 2019 года пополнили 1005 автобусов.

«Половина поступившей партии — девять автобусов — отправится в Новокузнецк. В городе реализуется федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология», и выход на дороги города новых автобусов, работающих на природном газе, будет способствовать снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Семь НефАЗов останутся в Кемерове, еще два поступят в Юргу», — рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вместительные городские автобусы марки НефАЗ стоимостью более 9,8 млн рублей рассчитаны на маршруты с интенсивным пассажиропотоком. Общая вместимость салона — 106 человек, есть 25 посадочных мест и площадка для инвалидной коляски со специальным креплением. Отсутствие ступеней при входе в автобус обеспечивает высокую скорость пассажиропотока, что сокращает время прохождения маршрута на 15%.

Предусмотрена платформа для въезда/съезда колясок, что удобно как для маломобильных пассажиров, так и для молодых родителей с детьми. Автобусы оборудованы системами отопления и пожаротушения.

По информации регионального министерства транспорта, с 2019 года по губернаторской программе обновления транспорта уже поступило 1005 автобусов, в том числе 341 — в рамках транспортной реформы Новокузнецка. Еще 95 единиц техники ожидаются до конца первого квартала. Таким образом, к 300-летию Кузбасса автопарк муниципалитетов обновится на 60%. Всего на программу обновления общественного транспорта было направлено семь миллиардов рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.