Лучший подарок – это подарок, сделанный своими руками. В преддверии 8 марта запущен проект «Завтраки для любимых». На мастер-классах дети узнают простые рецепты, по которым они смогут приготовить блюдо в праздничное утро. Чем будут удивлять мам, бабушек и сестёр кемеровские школьники, узнавала Анастасия Подоляко.

У этих поварят задача двойная. Не только аккуратно нарезать и разложить ингредиенты пиццы, но и запомнить рецепт. Чтобы в праздничное утро удивить близких кулинарным подарком.

Утро 8 марта Никита и его папа обычно начинают с похода в цветочный магазин. В этот раз мальчик подготовил и собственный подарок.

Ещё одно школьное кафе, где репетируют праздничное утро. Здесь дети постарше, поэтому ингредиентов побольше. И самое интересное – нет готового рецепта. Из всего, что предложено на столе, ребята соберут бутерброд. И такой же подадут на завтрак родным и любимым.

Алина тоже сюрприз продумала заранее. Круассан собственного приготовления станет частью завтрака. Основной подарок тоже кулинарный. Но мама девочки получит его на десерт.

Организаторы акции «Завтрак для любимых» предлагают снимать на видео как готовятся праздничные блюда. Авторы самых интересных, необычных и трепетных роликов получат призы. А лента социальных сетей в этот день наполнится теплом и добротой.

Автор: Анастасия Подоляко