На всероссийский форум в Новокузнецк приехали около 200 участников: региональные лидеры общественной организации «Опора России», представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, контрольно-надзорных ведомств, эксперты, предприниматели из многих регионов РФ. На пленарном заседании губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и президент всероссийской организации «Опора России» Александр Калинин обсудили поддержку малого бизнеса в период пандемии.

«До пандемии в регионе еще никогда не принимался такой широкий комплекс мер по оказанию помощи предприятиям, прежде всего субъектам малого и среднего предпринимательства. Поддержка была оказана после консультаций с самими предпринимателями. Раз в неделю мы общались с представителями малого бизнеса по видеосвязи, обсуждали последовательность снятия ограничений и другие важные вопросы», — подчеркнул губернатор.

Кузбасским предпринимателям были предоставлены отсрочки по уплате налогов и взносов в социальные фонды. Общий объем отсроченных налогов составил более 2 млрд рублей. Этим правом воспользовались более 12,4 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей, субъектов МСП в пострадавших отраслях. Также была предоставлена отсрочка по уплате арендных платежей за использование областного и муниципального имущества. Ею воспользовались 124 субъекта малого и среднего бизнеса.

Самой востребованной мерой стала прямая финансовая поддержка по выплатам заработной платы. На это было выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Такая поддержка в Кузбассе была оказана почти 35 тыс. организаций и ИП. 813 предприятия из наиболее пострадавших отраслей также получили субсидии из областного бюджета на общую сумму 50 млн рублей. Эти средства работодатели также направили на оплату труда сотрудников.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» выделены дополнительные денежные средства Государственному фонду поддержки предпринимательства Кузбасса в сумме 113 млн рублей. Благодаря этому 140 кузбасских предпринимателей получили кредиты на общую сумму свыше 67,8 млн рублей. В целом за прошлый год Госфонд предоставил кредиты 316 предпринимателям на общую сумму 495,3 млн рублей.

Кузбасс — первый регион в России, где во время пандемии ввели гранты для семейного бизнеса из средств областного бюджета. 371 семейное предприятие получило поддержку на общую сумму 90 млн рублей. Кроме того, в прошлом году в регионе открыли центр «Мой бизнес». В 2020 году услугами центра воспользовались свыше 16 тыс. как субъектов малого и среднего предпринимательства, так и граждан, желающих открыть свое дело.

На площадке форума «Бюро по защите прав предпринимателей» обсудили административное давление на бизнес. Генеральный директор АНО «Платформа по работе с обращениями предпринимателей» ЗаБизнес.РФ Элина Сидоренко отметила, что за два года со всей страны поступило 1,5 тыс. обращений, но из Кузбасса — всего три. Как отметил заместитель губернатора региона Константин Венгер, в области активно работают над созданием комфортных условий для предпринимателей. Для этого в администрации правительства Кузбасса создана рабочая группа, которая занимается реформой контрольно-надзорной деятельности.

В рамках форума Сергей Цивилев и Элина Сидоренко подписали соглашение, направленное на устранение административных барьеров для бизнеса. Стороны планируют проводить совместные мероприятия, конференции и рабочие совещания, информационно-разъяснительную работу с предпринимателями региона.

В программу форума также вошли тематические сессии «Развитие внутреннего туризма субъектах РФ», «Возможности роста и защиты бизнеса», «Женское предпринимательство — точка роста экономики субъектов РФ и движущая сила инноваций» и другие. Завершится мероприятие спортивным турниром «Кубок «Опора России». Соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду состоятся на кузбасском горнолыжном курорте «Шерегеш».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.