В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса по нацпроекту «Здравоохранение» в регионе уже открылись 40 современных модульных ФАПов и пять амбулаторий. Почти 20 тысяч сельских жителей получают в них первичную медицинскую помощь. По поручению губернатора Сергея Цивилева установка мобильных медпунктов продолжится в юбилейном 2021 году.

«Благодаря современным медпунктам жители отдаленных сельских территорий теперь могут проходит осмотры, ставить прививки и сдавать анализы, не выезжая в районные больницы за несколько километров. В рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в деревнях и селах 14 округов региона откроем еще 39 ФАПов. Таким образом мы решаем задачу по повышению доступности качественной медицинской помощи, а также поддерживаем медицинских работников. Специалисты, которые приезжают трудиться в села, получают стимулирующие выплаты, обеспечиваются жильем. Только в 2020 году по программе «Земский фельдшер» в медорганизации Кузбасса удалось привлечь 58 работников», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Юлия Кондрашова — самая молодая заведующая фельдшерско-акушерским пунктом в Кузбассе, ей всего 25 лет. Сразу после получения диплома девушка устроилась на работу в поселке Северный Новокузнецкого района и считает, что это отличный старт как для профессиональной, так и для личной жизни. На средства, выделенные в рамках программы «Земский фельдшер», они с мужем уже приобрели дом.

Всего в Новокузнецком районе в прошлом году открылось шесть фельдшерско-акушерских пунктов, за полгода их посетило более 600 жителей. Новые постройки возводили вместо устаревших или даже аварийных зданий, в которых раньше приходилось работать фельдшерам.

«Конечно, работать в новом помещении намного комфортнее. Раньше мы вели прием в холодном старом здании. Самое главное – там не было современного оборудования, которым оснащен новый пункт. Сегодня я уверена, что могу оказать своим пациентам всю необходимую помощь», — делится Татьяна Григорьева, заведующая ФАПом поселка Усть-Аскарлы Новокузнецкого района, фельдшер с 40-летним стажем.

В 2020 году в 12 муниципалитетах Кузбасса были построены и введены в строй 34 современных модульных фельдшерско-акушерских пункта. Так, за пять месяцев работы ФАПа в деревне Успенка Кемеровского округа медицинскую помощь получили 164 жителя, в том числе 116 детей. В новом ФАПе на станции Антибесская в Мариинском районе наконец-то смогли разместить прививочный и процедурный кабинеты, в старом здании под них не хватало площадей. В Тисульском округе работают три новых ФАПа и один фельдшерский пункт. С момента открытия в них обратились более 1,6 тысячи жителей. В новых медпунктах проходит выездная работа специалистов районной поликлиники, вакцинация против коронавирусной инфекции.

Для справки. В новых ФАПах есть централизованная система тепло- и водоснабжения, канализация, вентиляция. Для маломобильных граждан установлены пандусы с двухсторонним ограждением и поручнями, имеются кнопки вызова персонала. Пункты оснащены необходимым оборудованием: портативными анализаторами для исследований уровня сахара крови и холестерина, анализатором гемоглобина крови, пульсоксиметром, электрокардиографом, спирометром, а также приборами для оказания экстренной медицинской помощи, в том числе при коронарном синдроме или желудочно-кишечных кровотечениях. В ФАПах есть носилки или спинальный щит с устройством для фиксации головы для транспортировки маломобильных пациентов, шины для мобилизации при травмах, кислородный ингалятор, одеяло с подогревом.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.