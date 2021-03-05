Торжественный прием, посвященный Международному женскому дню, состоялся в администрации правительства Кузбасса. На него пригласили 48 женщин, работающих электрогазосварщицами, слесарями, машинистками крана, мотористками, кочегарами, водителями, а также служащими в силовых структурах. Сергей Цивилев поздравил собравшихся с наступающим праздником и поблагодарил за большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона.

«Меня всегда удивляло, как женщины успевают уделять время детям и семье, решать серьезные задачи на работе, менять наш регион и страну к лучшему и при этом привлекательно выглядеть, вдохновлять окружающих на подвиги и свершения. Ваш пример демонстрирует, что для представительниц прекрасного пола в Кузбассе давно нет ничего невозможно. Какую бы сферу они не выбрали для самореализации, обязательно добьются успеха. От себя лично и от всех мужчин Кузбасса с огромным удовольствием поздравляю вас с праздником весны! Будьте здоровы, веселы, счастливы», — отметил губернатор Сергей Цивилев.

Представительниц «неженских» профессий наградили Благодарностями губернатора Кузбасса. Среди них Евгения Кох, электромонтер филиала АО «Кузнецкие ферросплавы», Наталья Дайнеко — машинист крана ОСП «Юргинский ферросплавный завод», активная участница заводских мероприятий, победитель конкурса «Лучший по профессии», а также многодетная мама Елена Тиссен — водитель самосвала на ООО «Разрез Березовский».

Машинист мостового крана ОАО «Черниговский» Надежда Ветрова рассказала, что устроилась на «неженскую» работу в 2013 году, хотя до этого трудилась совсем в других сферах. «Захотелось чего-то нового, отучилась и пришла на предприятие, работа понравилась. День начинаю с осмотра своего крана, затем занимаюсь монтажом и демонтажом электрических машин постоянного электрического тока – это большие генераторы, благодаря которым работают экскаваторы. Поначалу было сложно, боялась высоты, но потом привыкла. Коллектив в основном мужской, всегда помогают, поддерживает меня и семья», — сказала Надежда.

Наталья Зубкова, электрогазосварщица ПАО «Южный Кузбасс», рассказала, что заинтересовалась выбранным делом еще с детства. «Повзрослев, пришла в техникум и сама выбрала профессию сварщика, работаю уже 14 лет. Сразу после работы — домой, у меня две замечательные дочки», — отметила она.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.