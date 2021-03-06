Премьер-министр России Михаил Мишустин в Кемерове подписал программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. Общий объем ее финансирования составляет 55 млрд рублей, около 90% суммы — 51 млрд рублей — будут выделены из федерального бюджета.

«Программа содержит комплекс мер по социально-экономическому развитию всего Кузбасса, прежде всего тех, которые не связаны с добычей угля. Диверсификация и создание новой экономики Кузбасса — это цепь последовательных шагов и мер, которые нужно запланировать и вместе реализовывать. Важно создать мощную базу для развития экономики региона, обеспечить условия для достойной жизни людей. Здесь живет более 2,5 млн человек, и конечно, у них должна быть современная медицина, работа, жилье, возможность дать ребенку хорошее образование», — отметил Михаил Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что президент России Владимир Путин дал поручение утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области до конца марта. После этого правительство страны в течение двух суток согласовало основные подходы, включая объемы и источники финансирования. Программа рассчитана на ближайшие четыре года, ее цель — решение социальных вопросов, опережающее развитие инфраструктуры и диверсификация экономики Кузбасса.

«Март 2021 года — исторический месяц, исторический момент в новейшей истории Кузбасса. Второго марта президент принимает решение и дает указание по Восточному полигону с конкретным сроком и с конкретным объемом. Дает поручение создать программу социально-экономического развития, а уже через четыре дня, сегодня, под вашим руководством — это большая благодарность Вам и всем членам команды, что работали круглосуточно — была разработана программа. Я полностью подтверждаю, что всю программу социально-экономического развития мы вместе отработали», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Общий объем финансирования программы из федерального бюджета составит 51 млрд рублей, а с учетом региональных источников — 55 млрд рублей. Самый крупный блок — мероприятия по развитию инфраструктуры, на эти цели запланировано направить 32 млрд рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного обхода Кемерова, общий объем финансирования проекта — 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предполагается выделить 50% суммы, остальные средства планируется привлечь на условиях государственно-частного партнерства.

На строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов запланировано почти 3 млрд рублей. Для развития рынка труда планируется привлекать инвестиции угольных компаний в неугольные отрасли экономики. В итоге реализация программы должна привести не только к опережающему развитию инфраструктуры и решению социальных проблем, но и к созданию 13 тыс. новых рабочих мест в отраслях, не относящихся к угольной промышленности, а также привлечению 30 млрд рублей инвестиций.

Еще 3,5 млрд рублей потребует реконструкция международного аэропорта Алексея Леонова в Кемерове. На развитие комплекса «Шерегеш» в программе заложено около 2,5 млрд рублей. Планируется реализовать пилотный проект по снегоходному туризму в Кузбассе. В планах —создание 1,7 тыс. рабочих мест и привлечение 8 млрд частных инвестиций. Ожидаемый результат — рост турпотока до 1 млн человек к 2024 году.

Около 2 млрд рублей будет выделено на программу переселения из аварийного жилья. Это позволит в течение четырех лет дополнительно переселить в комфортные квартиры более 3 тыс. кузбассовцев. 1,8 млрд рублей дополнительно планируется направить на строительство жилья для детей-сирот, таким образом, до конца 2024 года жильем обеспечат 1124 человека.

Кузбасс — индустриальный регион, поэтому для снижения нагрузки на окружающую среду будет продолжена реализация федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На это потребуется более 6,6 млрд рублей. Средства пойдут на строительство сетей газоснабжения, прежде всего для подключения частных жилых домов, переключение потребителей со старых котельных на экологичное газовое топливо, приобретение экологичных моделей общественного транспорта.

Кроме того, предполагается дальнейшее развитие территорий опережающего социально-экономического развития «Анжеро-Судженск», «Юрга», «Новокузнецк» и «Прокопьевск». Срок их деятельности будет продлен еще на пять лет. Резиденты территорий смогут пользоваться всеми ранее заявленными экономическими преимуществами.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.