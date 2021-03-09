Новое учреждение теперь смогут посещать до 250 человек в сутки. На трех этажах поликлиники размещены клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар и администрация.

«По нацпроекту «Здравоохранение» в Кузбасс регулярно поступает современная медицинская техника. Только за два последних года новокузнецкий онкодиспансер получил 62 единицы оборудования, в том числе аппараты УЗИ, компьютерный томограф, маммографы, современную рентген-установку. Для размещения всей техники и комфортного приема пациентов требовались дополнительные площади. Выход был найден – решили задействовать под поликлинику неиспользуемое здание на территории диспансера. В его реконструкцию вложено более 288 миллионов рублей из регионального бюджета и собственных средств больницы», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Строение полностью реконструировали, надстроили дополнительный третий этаж. Здание выполнено с учетом сейсмоустойчивости до восьми баллов. Для новой поликлиники закуплены мебель, инвентарь, специализированное оборудование для кабинетов приема, процедурного зала, малой операционной.

«Много лет поликлиника онкодиспансера размещалась на первом этаже хирургического корпуса, работать приходилось в очень стесненных условиях. Некомфортно было и пациентам стационара, и тем, кто приезжал со всего юга Кузбасса на амбулаторный прием. Новая поликлиника работает с применением бережливых технологий, то есть с максимальным сокращением временных затрат и оптимальным использованием ресурсов. Это позволит увеличить пропускную способность учреждения и повысит оперативность оказания онкопомощи пациентам южной агломерации», — уточнил главный врач новокузнецкого филиала Кузбасского клинического онкодиспансера Иван Калинин.

В поликлинике оборудована автоматическая система вентиляции, есть лифт для маломобильных пациентов, палата временного пребывания, где можно отдохнуть после амбулаторного лечения. В учреждении установлены мощные серверы, что обеспечит стабильную работу медицинского оборудования и позволит оперативно передавать данные пациентов для телемедицинских консультаций с федеральными клиниками и коллегами из отдаленных территорий региона.

Для справки. В Кузбассе работают три Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) – в Ленинске-Кузнецком, Кемерове и Анжеро-Судженске. Всего к 2024 году их будет 11, что позволит охватить первичной онкологической помощью все территории региона. Центры создаются в медицинских организациях, обладающих необходимым диагностическим оборудованием (маммограф, флюорограф, УЗИ) и специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. В их функционал также входят диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения пациента по месту жительства, консультирование с лечащим врачом онкодиспансера.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

Фото: ako.ru