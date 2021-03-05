«Кемеровчанка года» — конкурс с многолетней историей. Традиция отмечать представительниц прекрасной половины города, добившихся успехов в науке, бизнесе, учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности и других важных сферах, родилась в 2001 году. Кто же вышел в победительницы юбилейного, двадцатого сезона, знает Кристина Орехова.

Вечер, посвящённый самым-самым… Зал Государственной филармонии Кузбасса был заполнен до предела. Помимо 140 участниц конкурса собрались и их родные, те, кто решил поддержать и, по традиции, победительницы конкурса прошлых лет.

Самой молодой победительнице — 17 лет. Юля ещё со школьной скамьи начала заниматься наукой. Разработанный первокурсницей проект уже оформили на грант президента России.

Кто-то завоевал победу своей многогранностью. Оля, несмотря на то, что имеет инвалидность по слуху, старается преуспеть во всём. Номинация «Преодоление» нашла одну из своих победительниц.

А вот Елена шла к титулу 16 лет. Именно столько она вместе с коллективом дарит детям возможность учиться, познавать новое, танцевать и творить.

«Кемеровчанка года» — титул, который останется с победительницами навсегда. За 20 лет существования конкурса право зафиксировать официально любовь к городу и признание стремлений делать его лучше выразили 1900 жительниц областной столицы. А у более 500 уже красуется дома диплом, как подтверждение этого.

Автор: Кристина Орехова