В Новокузнецке продолжается строительство городской клинической инфекционной больницы №8. По поручению губернатора Сергея Цивилева она станет частью единого медицинского кластера южной агломерации Кузбасса.

«Новые учреждения должны решить проблему доступности высокотехнологичной и качественной медицинской помощи на юге Кузбасса. Вчера в Новокузнецке была введена в эксплуатацию поликлиника кузбасского онкодиспансера, которую смогут посещать до 250 человек в сутки. В 2021 году капитально отремонтируют еще одно помещение онкодиспансера, предназначенное под новое оборудование для лучевой терапии. Современная инфекционная больница тоже станет важной составляющей южного медицинского кластера», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Больничный комплекс в Новокузнецке состоит из 12 зданий общей площадью 27,8 тыс. кв. метров. В учреждении будут оказывать медицинскую помощь при заболеваниях, вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. Здесь смогут проводить плановое лечение ВИЧ, туберкулеза, гепатита. Численность персонала нового учреждения составит около 500 человек.

Как сообщили в министерстве строительства Кузбасса, площадь главного корпуса — более 12 тыс. кв. метров. Его готовность составляет около 70%. Идет монтаж системы вентиляции, прокладка внутренних сетей электроснабжения, начат монтаж внутренней канализации и водопровода, почти закончена установка оконных блоков, наружных дверей. В отделении круглосуточного пребывания будет 90 коек (30 детских, 60 взрослых), в реанимации — 9 коек, в дневном стационаре — 22. Все отделения снабдят переносным эндоскопическим, рентген- и УЗИ-оборудованием.

Также больничный комплекс будет включать здание лучевой диагностики, пищеблок, двухэтажный корпус центральной клинико-диагностической лаборатории, станцию дезинфекции автомобилей и гараж, а также другие постройки разного назначения. По информации регионального Минстроя, во всех зданиях закончен этап возведения фундамента, монтаж металлоконструкций, установлены перекрытия. Наружные сети водопровода и канализации построены на 90%. Строительство больницы завершат к 300-летию Кузбасса, то есть к июлю 2021 года.

ДЛЯ СПРАВКИ. В южной агломерации региона продолжаются ремонт и строительство сразу нескольких медицинских учреждений. В Междуреченске уже готов фундамент городской многопрофильной больницы. Сдать ее планируют до 30 ноября 2022 года. Реконструкция здания под участковую больницу в поселке Каз Таштагольского района выполнена на 80%. В помещениях заменили инженерные сети, провели отделку, осталось благоустроить территорию. В мае 2021 года планируется ввод объекта в эксплуатацию. Также в 2021 году запланирован капитальный ремонт трех поликлинических подразделений Новокузнецкой городской детской клинической больницы им. Малаховского и поликлиники Прокопьевской детской больницы, отделений Таштагольской районной больницы в Шерегеше и Темиртау, ремонт ФАПа и врачебной амбулатории в Прокопьевском округе.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.