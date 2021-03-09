Соперник кузбассовцев по 1/4 Кубка Петрова уже определен, и в грядущий четверг состоится первая игра серии.

Бились до последнего «Металлург» и «Звезда» в финальном матче 1/8 плей-офф регулярного чемпионата ВХЛ, что и сказалось на результате. По большому счету кузбассовцы после 27 минуты игры оставшееся время могли просто откататься, так как вели в счете 6:0.

Однако москвичи с подобным развитием событий были не согласны, и в итоге встреча закончилось, когда табло показывало 7:2. Таким образом, новокузнечане побили собственный рекорд результативности — разницы заброшенных и пропущенных шайб в игре на выбывание. К слову, предыдущие были установлены во встрече все с тем же фарм-клубом «ЦСКА».

В 1/4 Кубка Петрова сталевары встретятся с пензенским «Дизелем». За последние 3 сезона ВХЛ команды встречались 5 раз, из которых 4 победителем выходили кузбассовцы. Однако в плей-офф былые заслуги не засчитываются. Первые игры серии до 4 побед пройдут 11 и 12 марта в Пензе.

Автор: Сергей Ищенко