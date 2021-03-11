На Новокузнецком алюминиевом заводе компании РУСАЛ установлен робот-чушкоукладчик Robomatic FANUС, предназначенный для укладки в пакет алюминиевых слитков массой 15 кг.

Применение в литейном отделении очередного, третьего по счету, робота позволит улучшить плотность и геометрию укладки еще одной номенклатурной единицы алюминиевых слитков, что приведет к общему повышению качества упаковки продукции завода. Параллельно с монтажом комплекса проводилось обучение литейщиков работе на новом оборудовании.

Роботизированный комплекс укладки слитков «Robomatic» стоимостью 14 млн рублей смонтирован в рамках технического перевооружения литейного отделения НкАЗа. Первый робот фирмы FANUC, пакетирующий слитки массой 22 кг, появился на НкАЗе в 2006 году в рамках программы модернизации заводов компании РУСАЛ, инициированной ее создателем Олегом Дерипаской. В 2018 заводской парк роботов-чушкоукладчиков расширился – предприятие закупило комплекс «Robomatic» для упаковки слитков массой 6 кг. Применяется робототехника и на комплексе, производящем цилиндрические слитки.

«С вводом в эксплуатацию очередного роботизированного комплекса процесс упаковки всей номенклатуры выпускаемой продукции будет полностью автоматизирован, а условия труда литейщиков вновь существенно улучшатся», — отметил управляющий директор Новокузнецкого алюминиевого завода компании РУСАЛ Вячеслав Марков.