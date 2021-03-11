С начала зимнего сезона Горную Шорию с туристическими целями уже посетили около 1,5 миллионов гостей, что больше прошлогоднего показателя на 424 тысячи посещений. По данным на 10 марта, только на горнолыжном курорте «Шерегеш» было зафиксировано 1,4 миллиона посещений, в прошлом году на эту дату их было чуть более 1 миллиона.

«Впервые в истории в этом году «Шерегеш» перешагнет показатель в 1,5 миллиона гостей за сезон. Более того, вполне можно строить амбициозные планы: до конца апреля почти все номера и гостевые дома на курорте заняты, то есть мы уверенно идем к показателю в 2 миллиона посещений. В «Шерегеш» приезжают жители всех регионов России — от Калининграда до Камчатки, от Архангельска до Сочи. Уверен, после восстановления авиасообщения с другими странами мы вновь, как и раньше, будем принимать зарубежных гостей», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона напомнил, что в программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной премьер-министром России Михаилом Мишустиным, на развитие комплекса «Шерегеш» заложено более 2,5 млрд рублей.

Как сообщил глава Таштагольского района Владимир Макута, с 2018 года на курорте построено пять подъемников, четыре горнолыжные трассы общей протяженностью 5,3 км, шесть гостиниц на 250 мест и семь гостевых домов. Для оперативного медицинского обслуживания создан специализированный травмпункт, где ведут прием врачи-травматологи, привлеченные из городов Кузбасса.

Для развития курорта и всего района разрабатываются и реализуются важнейшие инфраструктурные проекты. Уже идет реконструкция очистных сооружений в поселке Шерегеш. В программу социально-экономического развития, утвержденную председателем правительства России, вошел проект реконструкции сетей водоснабжения. Это позволит решить проблему обеспечения чистой водой на курорте и в поселке. Также предусмотрено развитие дорожной сети. В 2021 году планируется построить автомобильную дорогу с развязкой в зону спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» (это будет «дубль» существующей дороги к сектору А, стоимость проекта — 202 млн рублей), проезд от сектора А в сектор Б (110 млн рублей). В 2022 году должны сдать автодорогу от поселка до сектора Б (286 млн рублей), автодорогу до сектора Е (165 млн рублей). В прошлом году уже построили технологическую дорогу к сектору Б. Также готов проект комплексного благоустройства территории общего пользования сектора А, сейчас в него вносятся окончательные правки. На реализацию проекта ориентировочно необходимо 200 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.