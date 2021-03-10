Зразы из рыбы, мясные фрикадельки и сырный суп. Новые сезон — новые блюда. С приходом весны в кузбасских школах обновилось меню. Ассортимент помогали расширить родители и сами ученики. Продегустировала обед Арина Мерлова.

Сегодня у школьников на обед рыбный суп, гречневая каша, лечо, курица, овощной салат и компот. Полноценное и сбалансированное питание.

Это подтверждают и дети. Пустые тарелки и сытые школьники — лучшая похвала поварам.

Во всех кузбасских школах действует единое меню. Завтраки и обеды разработаны с учетом возраста детей и потребностей растущего организма. Каждый сезон добавляются новые блюда. Например, в столовых появился сырный суп и биточки из птицы. Они включены в рацион по инициативе учеников. Своими пожеланиями школьники делились через электронную книгу рецептов «Одобрено. Дети».

Качество продуктов, условия их доставки и хранения, технология и рецептура приготовления блюд. На всех этапах — жесткий контроль. Помогают в этом и родители. Не реже одного раза в неделю они посещают школьные столовые и проверяют, чем питаются их дети.

Каждый родитель может задать свой вопрос и внести предложение по организации школьного питания. В министерстве образования и науки Кузбасса работает «горячая линия» по телефону: 8-800-600-72-07. Все обращения рассматриваются в индивидуальном порядке.

Автор: Арина Мерлова