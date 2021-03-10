Мы уже рассказывали о выставке в Музее изобразительных искусств Кузбасса «В гостях у татар», экспонаты которой привезены из Елабужского государственного музея-заповедника. Сегодня в учреждении состоялось мероприятие в рамках Всероссийской акции «Народная культура для школьников».

Наполнить народными мотивами познавательное мероприятие приехал известный ансамбль «Дуслык». Песни, от старинных до современных, дали представление о языке и излюбленных напевах татарского народа. Также ребятам рассказали о национальных костюмах, ювелирных изделиях и, конечно же, инчигах — знаменитой обуви из цветной кожи.

Знакомство с народными инструментами разожгло интерес у подрастающего поколения. После освоения игры на ложках и берестяных лоскутках попробовали сыграть мини-ансамблем.

Увлекли ребят и традиционные увеселения татар. Кто-то даже взял некоторые из них себе на заметку.

Таким познавательным мероприятием выставка Елабужского государственного музея-заповедника завершает своё пребывание в областной столице. Завтра экспозицию будут собирать для путешествия в другой город.

Автор: Кристина Орехова