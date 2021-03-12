В ходе заседания правительства Российской Федерации премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении федеральных средств по итогам своей поездки в Кузбасс. Деньги пойдут на социально значимые объекты.

«По поручению президента программа социально-экономического развития Кемеровской области на ближайшие 4 года утверждена. Всего на ее реализацию потребуется свыше 51 млрд рублей. Сегодня выделим более двух миллиардов рублей на проведение мероприятий уже в этом году. Деньги будут использованы в том числе на строительство больницы в Кузбассе, развитие комплекса «Шерегеш», прокладку магистральных водопроводов», — сказал премьер-министр.

Михаил Мишустин отметил, что работы на объектах, строительство которых он обсуждал с губернатором, «должны идти без задержек».

«Принятая программа рассчитана на 4 года, с ее помощью мы будем решать социальные вопросы, развивать инфраструктуру и туризм. Главная цель — диверсификация экономики региона и улучшение качества жизни кузбассовцев. Только из федерального бюджета на программу будет выделено 51 миллиардов рублей, а с учетом региональных источников ее финансирование составит 55 миллиардов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона добавил, что первый транш в размере двух миллиардов позволит оперативно приступить к выполнению мероприятий, предусмотренных программой.

Напомним, 2 марта президент России Владимир Путин поручил до конца месяца утвердить программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года. После этого правительство страны в течение четырех суток согласовало основные объемы и источники финансирования. Уже 6 марта премьер-министр России Михаил Мишустин в Кемерове подписал итоговый документ.

Согласно программе, на мероприятия по развитию инфраструктуры запланировано направить 32 млрд рублей. Ключевой объект — строительство автомобильного обхода Кемерова, общий объем финансирования проекта — 42 млрд рублей. Из федерального бюджета предполагается выделить 50% суммы, остальные средства планируется привлечь на условиях государственно-частного партнерства. На строительство инфраструктуры для новых инвестпроектов запланировано почти 3 млрд рублей. Еще 3,5 млрд рублей потребует реконструкция международного аэропорта Алексея Леонова в Кемерове. На развитие комплекса «Шерегеш» в программе заложено около 2,5 млрд рублей. Около 2 млрд рублей будет выделено на программу переселения из аварийного жилья. 1,8 млрд рублей дополнительно планируется направить на строительство жилья для детей-сирот. Продолжится реализация федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». На это потребуется более 6,6 млрд рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.