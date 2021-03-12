В Прокопьевске по нацпроекту «Демография» строится новый детский сад на 190 мест. Он будет расположен в самом густонаселенном и развивающемся районе города — Тыргане. По поручению губернатора Сергея Цивилева подрядчики должны выполнить все строительно-монтажные работы к декабрю текущего года.

«В новом дошкольном учреждении будет восемь групп, две из них — ясельные. Это особенно важно, потому что рядом проживает много семей с детьми до трех лет. Потребность в яслях огромная, но в районе только в одном детсаде есть такая группа. Наша стратегическая задача — обеспечить местами в дошкольных учреждениях всех детей до трех лет. Для этого в юбилейном для региона году по нацпроекту «Демография» будет построено 15 новых детсадов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На строительство дошкольного учреждения выделено 192 млн рублей из консолидированного бюджета. Площадь будущего детсада — 3,7 тыс. кв. метров. Объект возводят на месте бывшего пустыря. Уже произведена расчистка и подготовка территории, строители приступили к разработке котлована, в ближайшее время начнется устройство свай. Проект дошкольного учреждения разработан архитекторами института «Кузбасспроект» с учетом особенностей грунта, климата и возможной сейсмической активности.

Общая тематика строящегося детского сада — космос. Ее выбрали в честь летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Бориса Волынова, который провел в Прокопьевске детство и юность. Помещения будут оформлены так, чтобы дети смогли познакомиться с устройством Вселенной и основными этапами освоения космоса.

Для справки. К 300-летию Кузбасса, то есть до 6 июля 2021 года, будут сданы восемь детских садов. В Осинниках — на 140 мест, в Киселевске (район Красный Камень) — на 190 мест, в селе Терентьевское Прокопьевского округа — на 100 мест, в Полысаеве — на 140 мест, два детсада в Кемеровском округе (в селе Верхотомское — на 125 мест, в деревне Береговая — на 140 мест), два детсада на 200 мест каждый в микрорайонах №12а и №14 в Кемерове.

К декабрю 2021 года будут введены еще семь детских садов: в Прокопьевске — на 190 мест; три — в Кемерове (в микрорайоне 7Б — на 200 мест, на ул. Суворова — на 74 места, в квартале №55 — на 130 мест), в Белове — на 180 мест, в Юрге — на 220 мест, в пгт Яшкино — на 140 мест.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.