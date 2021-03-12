Во Дворце культуры Салаира состоялось 18-е заседание Парламента Кузбасса. Ключевым вопросом стало внесение изменений в региональный закон «О почетном звании Кузбасса «Город трудовой доблести и воинской славы», принятый в 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева.

«Шесть городов Кузбасса уже носят почетное звание «Город трудовой доблести и воинской славы». Это Кемерово, Новокузнецк, Белово, Прокопьевск, Анжеро-Судженск и Ленинск-Кузнецкий. В годы Великой Отечественной войны работники предприятий этих территорий проявили упорство и самоотверженность, а мобилизованные в действующую армию продемонстрировали примеры мужества. Но героизм проявляли не только в крупных кузбасских городах. Поэтому мы поддерживаем предложение жителей Гурьевского округа присваивать почетное звание и небольшим городам, расположенным в муниципальных округах и районах. Так мы сможем отдать дань уважения и памяти всем кузбассовцам, ковавшим Великую Победу на фронте и в тылу», — отметил губернатор Сергей Цивилев, принимавший участие в заседании в режиме ВКС.

В первом чтении Парламент Кузбасса принял поправки в закон единогласно. Сергей Цивилев поблагодарил депутатов за это важное для региона решение. В случае получения звания небольшие города смогут получать дополнительное финансирование на благоустройство военных мемориалов.

Глава Гурьевского округа Станислав Черданцев напомнил, что практически все 36 тыс. советских самолетов ИЛ-2 во время войны были закованы в броню от металлургов Гурьевского металлургического завода. Кроме того, с 1943 года ежесуточно литейщики отливали около 2,5 тыс. корпусов мин М-82, в 1944 году их выпуск достиг почти 900 тыс. штук в год. По итогам 1944 года Гурьевский район первым среди районов выполнил план хлебозаготовок, мясопоставок, сбору картофеля, других овощей. В годы войны в Гурьевске и Салаире действовали три эвакогоспиталя. С 1941 по 1945 год в Красную Армию было призвано 14772 жителя района. На полях сражений Великой Отечественной погиб 6521 гурьянин. 10 человек получили звание Героя Советского Союза. Михаил Маслов и Алексей Солдатов являются полными кавалерами Ордена Славы.

На заседании состоялась презентация книги «История Гурьевского района», подготовленной к 300-летию Кузбасса. Книга издана тиражом 5 тыс. экземпляров и бесплатно распространена по библиотекам, музеям и школам области. Губернатор Сергей Цивилев отметил, что подобные исторические издания должны быть выпущены о каждом муниципалитете Кузбасса.

Над книгой работал большой коллектив авторов, в том числе сибирские ученые и краеведы. Были использованы материалы археологических исследований Восточного Присалаирья, сведения из Российского государственного исторического архива, архивных фондов Кузбасса, Алтая и Гурьевского округа. Научным редактором стал авторитетный кузбасский археолог, доктор исторических наук, главный научный сотрудник ФИЦ угля и углехимии СО РАН Игорь Ковтун.

Для справки. Региональный закон о звании «Город трудовой доблести и воинской славы» был принят по инициативе губернатора Сергея Цивилева в марте 2019 года. Первыми звания были удостоены Кемерово и Новокузнецк. Теперь в регионе уже шесть таких городов. В 2020 году каждому из них из областного бюджета было выделено по 25 млн рублей на благоустройство мемориалов и прилегающих к ним территорий.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.