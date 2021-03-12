Заявки подали 115 юношей и девушек, 24 из них приедут на прослушивание в Кемерово из других регионов. Отбирать лучших будет художественный руководитель Московского театра-студии Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков. На пресс-конференции в столице области артист рассказал об обучении в театре-студии.

По словам Владимира Машкова, участники прослушиваний — ученики 9-10 классов — должны будут прочитать стихотворение, отрывок из классической или современной прозы, басню, исполнить песню и показать пластический этюд или танец. Самые артистичные ребята будут зачислены в театр-студию в Москве. Срок обучения – 5 лет на условиях полного пансиона. По окончании студенты получат диплом о высшем образовании с присвоением квалификации «Артист драматического театра и кино».

Региональный отборочный тур пройдет в Кузбасском колледже культуры и искусств имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона 13-14 марта.

Также Владимир Машков наградил 27 педагогов из 18 муниципалитетов Кузбасса, прошедших обучение по экспериментальной программе «ТОК: Театр. Открытия. Кузбасс». Это совместный инновационный проект Театра Олега Табакова и центра «Сириус. Кузбасс», организованный при поддержке правительства Кузбасса и регионального министерства образования и науки. Учителя русского языка и литературы, педагоги начальных классов, дошкольного образования и руководители театральных студий познакомились с новыми формами театральной педагогики, прошли мастер-классы по актерскому мастерству от ведущих преподавателей Москвы и Подмосковья. По итогам обучения сформирована опорная группа педагогов-тьюторов, которые будут передавать полученный опыт коллегам в территориях.

Сейчас в Московской театральной школе Олега Табакова обучается житель Анжеро-Судженска Гордей Яшин, который прошел отбор в 2019 году. Кузбассовец из многодетной семьи, с пяти лет занимался танцами, со второго класса посещал театральное объединение гимназии в родном городе. Гордей уже снялся в фильме в пяти эпизодах киножурнала «Ералаш», участвует в спектаклях «И никого не стало» и «Катерина Ильвовна» из репертуара театра Олега Табакова.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.