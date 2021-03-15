Во всех муниципалитетах региона продолжаются внеплановые обследования сетей водопровода и канализации на наличие открытых люков. На прошлой неделе губернатор Сергей Цивилев поручил проверить надежность и безопасность всех люков после инцидента с падением ребенка в колодец в Ижморском округе. О проделанной работе отчитались главы четырех муниципалитетов.

«В первую очередь необходимо проверить колодцы на территориях школ, детских садов, больниц, театров, магазинов, многоквартирных домов. Каждый незакрытый люк представляет опасность для детей и пожилых граждан. Особенно сейчас, когда неприкрытая крышка под снегом практически не видна. Люди не должны страдать из-за нерадивости отдельных управляющих компаний или организаций. Поэтому я поручаю главам муниципалитетов взять на особый контроль этот вопрос», — отметил на аппаратном совещании правительства Кузбасса Сергей Цивилев.

Главы четырех муниципалитетов отчитались об уже проведенных по поручению губернатора внеплановых проверках. В Кемерове насчитывается более 35,4 тыс. разных люков и колодцев. В результате осмотра обнаружено 17 незакрытых колодцев, нарушения были устранены. Три крышки люков оказались повреждены, их ремонт проведут до 31 марта.

В Новокузнецке более 39 тыс. колодцев. Уже осмотрены, очищены от снега, наледи и грязи 1 797 люков. Кроме того, ревизию подземных коммуникаций (1 054 колодца) раз в три месяца проводит Горэлектросеть. В эксплуатации теплоснабжающих организаций находятся 5 618 тепловых камер, их осмотр осуществляется не реже двух раз в месяц. На балансе «Водоканала» более 31 тыс. колодцев, их проверяют раз в две недели. Всего с 1 января текущего года выявлено 57 нарушений, 15 из них — по обращениям граждан в социальных сетях. Сейчас все колодцы закрыты.

В Междуреченске с 10 по 14 марта 2021 года обследовано 100% колодцев: 4 078 канализационных люков, 544 тепловые камеры, 980 колодцев кабельной связи, 538 колодцев ливневой канализации. Ранее во время расчистки от снега было повреждено семь чугунных крышек и пять колодцев ливневой канализации. Колодцы были оперативно закрыты, на коммунальных предприятиях имеется необходимый запас крышек для оперативной замены.

Глава Ижморского округа Александр Малышко сообщил, что установлены должностные лица, по вине которых оказался не закрыт колодец, куда 9 марта провалился ребенок. К административной ответственности привлечены мастер МУП «Ижморское жилищно-коммунальное хозяйство» и заместитель главы округа по ЖКХ. Мальчик не пострадал, на следующий день после инцидента он приступил к занятиям в школе. Специалисты проверили состояние всех люков на тепловых сетях, сетях водоснабжения и водоотведения в округе. Свободного доступа к канализационным колодцам, расположенным во дворах, на тротуарах, газонах и дорогах не обнаружено. По результатам проверки выявлено и устранено одно нарушение — сдвинутая в результате очистки снега крышка колодца.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.