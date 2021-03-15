С сегодняшнего дня областное учреждение вновь открыло двери для пациентов. В марте 2020 года перинатальный центр Кузбасской областной клинической больницы имени Любови Решетовой был перепрофилирован в инфекционный госпиталь.

«Почти год в перинатальном центре действовал крупнейший в регионе госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Это была вынужденная мера. Все это время рожениц направляли в другие медицинские организации. Но сейчас ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Кузбассе стабилизировалась. Поэтому мы поэтапно возвращаем наши медицинские и лечебно-профилактические организации к штатной работе. С сегодняшнего дня в перинатальном центре вновь будут оказывать стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь семейным парам, женщинам, беременным и новорожденным», — отметил Сергей Цивилев на аппаратном совещании в правительстве Кузбасса.

На перепрофилированных койках центра за все время их работы прошли лечение более 5 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями. В учреждении посменно трудились 1174 сотрудника кузбасской областной больницы: 199 врачей, 501 медицинская сестра, 474 младших медицинских работника. 178 человек отработали в инфекционном госпитале более трех смен.

Перед открытием во всех отделениях перинатального центра заменили фильтры абсолютной очистки, постельное белье, подушки, одеяла. Помещения обработаны, проведен бактериологический и вирусологический контроль. Все исследования показали отрицательные результаты.

Напомним, 1 марта по поручению Сергея Цивилева в штатный режим работы перешла главная здравница Кузбасса — санаторий «Борисовский». Санаторий был временно перепрофилирован под обсерватор для граждан с подозрением на коронавирус. За время пандемии он принял около тысячи человек.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.