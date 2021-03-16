Капитальный ремонт ДК в с. Красное Ленинск-Кузнецкого округа 1975 года постройки проводился впервые. Теперь около 200 жителей села смогут проводить досуг в комфортных условиях. В СДК действуют 13 кружков, библиотека, музей и спортзал.

«Мы стремимся к улучшению качества жизни в сельских территориях, созданию для местных жителей современных условий для развития талантов и отдыха. Только по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на преобразования в кузбасских селах в 2020 году было направлено более 104 миллионов рублей, в том числе 66 миллионов — из федерального бюджета. В населенных пунктах, которые попали в программу, проживает более 20 тысяч человек. На выделенные средства там проводится не только ремонт значимых объектов, но и газификация, модернизация водоснабжения и уличного освещения, обустройство детских игровых и спортивных площадок», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий Кузбасса» в капитальный ремонт ДК села Красное вложено 45,7 млн рублей, в том числе 30,4 млн рублей — федеральное финансирование, 6,2 млн рублей — из областного бюджета, 4,1 млн рублей — средства муниципалитета, а также 5 млн внебюджетных средств. Еще 3,4 млн рублей на оснащение учреждения выделено по федеральной программе «Культура малой родины».

В двухэтажном здании капитально отремонтировали все внутренние помещения, обновили фасад, крышу, заменили инженерные коммуникации, установили систему вентиляции и пожарную сигнализацию. Учреждение сделали доступным для маломобильных граждан, благоустроили территорию. В зрительном зале теперь современные театральные кресла, профессиональное световое, видеопроекционное и звуковое оборудование. Для творческих коллективов ДК изготовлены новые сценические костюмы и обувь.

Несколько лет состояние клуба не позволяло проводить в нем концерты и мероприятия. Сейчас у артистов есть все возможности для выступлений. В концертной программе в честь открытия Дома культуры приняли участие лучшие творческие и самодеятельные коллективы Кузбасса и Ленинск-Кузнецкого округа, в том числе местные – народный самодеятельный хор, ансамбль песни и танца СДК села Красное, а также детский вокальный ансамбль «Аринушка».

В год 300-летия Кузбасса по проекту «Культура малой родины» планируется обновление 10 Домов культуры в области на общую сумму 20 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.