В школе №1 Березовского по губернаторской программе уже полностью отремонтирован и переоснащен главный корпус, с начала марта дети приступили к занятиям. В декабре 2021 года планируют завершить работы во втором здании, где обучаются начальные классы. Губернатор Сергей Цивилев побывал на объекте и проверил качество выполненных работ.

«По программе «Моя новая школа» учебные заведения обновляются полностью. После капитального ремонта, включающего замену всех инженерных сетей, школы получают комплект мебели и оборудования, цифровое оснащение для классов и лабораторий. Ежегодно на программу выделяем по 2,5 миллиарда рублей. Так, на обновление школы в Березовском из областного бюджета было направлено 178 млн рублей. Всего здесь учатся более 900 детей. Пока младшеклассники посещают занятия в главном здании, но скоро для них будет отремонтирован отдельный корпус», — сообщил Сергей Цивилев.

Ремонт в школе №1 проводят впервые с 1957 года, когда учреждение было введено в эксплуатацию. В первом корпусе сделали гидроизоляцию фундамента, реконструировали кровлю и фасады, заменили систему отопления, электроснабжения, водопровод и канализацию, выполнили отделочные работы. В здании установлено видеонаблюдение. В модернизированной школе есть музей, редакционно-издательский центр, центр профориентации по концепции WorldSkills. Также в учреждении появились слесарная, столярная, швейная и кулинарная мастерские. Благоустроен пришкольный двор и спортивные площадки.

Педагоги, ученики и их родители принимали участие в создании проекта по ремонту здания. По их инициативе на месте теплотрассы сделали зону отдыха с клумбами и скамейками. Оформление фасада выбирали с помощью конкурса детских рисунков «Моя новая школа». В создании общественного пространства особую роль отвели оформлению школьных коридоров. Получился своего рода коворкинг — место для неформального общения и совместных проектов, демонстрации достижений и знаний, полученных на уроках.

Для справки. Программа комплексной модернизации образовательных учреждений «Моя новая школа» стартовала в Кузбассе 2019 году по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Уже готовы 17 школ в разных муниципалитетах, в 2021 году будут обновлены еще десять, в том числе шесть — к 300-летию Кузбасса.