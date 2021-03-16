Сергей Цивилев проверил работу поликлиники №1 Березовской городской больницы. Пациенты пожаловались главе региона на очереди, нехватку медицинского персонала и плохое состояние помещения. Поликлиника располагается в здании 1977 года постройки, которое нуждается в капитальном ремонте.

«Недопустима ситуация, когда люди не могут вовремя получить качественную медицинскую помощь из-за нехватки специалистов, а также вынуждены лечиться в учреждении, не отвечающем современным требованиям. В таком состоянии поликлинику оставлять нельзя. В ближайшее время проведем техническое обследование здания. После этого можно будет начать подготовку проектно-сметной документации для будущего ремонта», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Сейчас к поликлинике прикреплено более 23,8 тыс. человек, специалисты принимают до 400 пациентов в сутки. Работают три врача и один фельдшер. Три доктора находятся в декретном отпуске. Поликлиника укомплектована врачами на 36%, средним медперсоналом — на 65%. Из-за этого в учреждении возникают очереди. Глава региона подчеркнул, что проблему нехватки специалистов необходимо срочно решать. Он поручил проработать варианты привлечения медиков и представить предложения по этому вопросу через две недели.

Губернатор также поручил реконструировать детскую поликлинику в Березовском — сейчас она не отвечает нормативам ГОСТа. Принято решение расширить коридоры в учреждении, убрать ненужные перегородки. Техническое задание уже подготовлено, в апреле региональный Минстрой приступит к проектированию объекта.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.