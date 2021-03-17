По поручению губернатора Сергея Цивилева в муниципалитетах продолжаются встречи, посвященные подготовке к 300-летию Кузбасса. На обсуждение перемен в Гурьевском округе пришло около 250 местных жителей — председатели уличных и домовых комитетов, работники предприятий и социальной сферы, пенсионеры.

«За время подготовки к 300-летию в Гурьевском округе создано и отремонтировано более тысячи объектов. Самые большие преобразования пришлись на 2019 год — тогда округ был столицей проведения Дня шахтера. Правительство Кузбасса в рамках подготовки к празднику выделило 1,5 миллиарда рублей, почти столько же средств было освоено благодаря социальному партнерству администрации округа с предприятиями. Только в дорожную инфраструктуру из общей суммы вложено 887 миллионов рублей. Важным итогом 2019 года стало также погашение кредиторской задолженности за 14 лет», — сообщил глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.

Глава отметил, что в Гурьевском округе за почти 900 дней подготовки к 300-летию Кузбасса капитально отремонтировано более 15 километров дорог и 44 дворовые территории, установлены 23 современные спортивные площадки и 22 детские игровые, реализовано 17 проектов инициативного бюджетирования. Проведен текущий и капитальный ремонт 300 улиц и переулков, управляющие компании привели в порядок более 500 подъездов. Установлено более 400 новых опор освещения с энергосберегающими светильниками. Благоустроено девять общественных пространств: парк культуры и отдыха им. Дмитрия Попова в Салаире, в Гурьевске — сквер «Юность», Площадь торжеств, сквер «Металлургов», сквер им. поэта М. А. Небогатова и другие. Построено и отремонтировано более 20 социальных учреждений. Также в муниципалитет поступили 23 новых автобуса в рамках губернаторской программы обновления общественного транспорта.

В Гурьевске построен детский сад на 140 мест «Планета детства», в Салаире проведены ремонтно-реставрационные работы во Дворце культуры, капитально отремонтированы школа № 25, детская школа искусств № 2. Сосновская школа по губернаторской программе «Моя новая школа» отремонтирована и оснащена новым оборудованием.

В отдаленных деревнях округа установили четыре модульных ФАПа, в 2021 году планируют открыть еще пять современных пунктов первичной медпомощи.

В год 300-летия Кузбасса будут заселены два многоквартирных дома в Гурьевске и Салаире. Завершатся ремонтно-реставрационные работы в Гурьевском краеведческом музее — памятнике архитектуры регионального значения. Продолжится работа по созданию комфортной городской среды, реализация проектов инициативного бюджетирования.

После отчета главы участники встречи задали Станиславу Черданцеву вопросы. Жителей интересовал предстоящий ремонт дорог и работа пассажирского автотранспорта. По итогам обсуждения сформирован перечень поручений.

Для справки. Гурьевский округ — колыбель промышленности Кузбасса. Здесь с XVIII – начала XIX веков добывали руду, золото, серебро, плавили металл. В 1851 году была заложена Бачатская копь — первая в регионе, где началась промышленная добыча угля.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.