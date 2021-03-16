Министерство науки и высшего образования создано в Кузбассе. Документ подписал председатель правительства региона Вячеслав Телегин. Нынешний исполнительный орган передает все свои полномочия новому учреждению. И сегодня состоялось открытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России-2021». С лучшими педагогами Кузбасса пообщалась Арина Мерлова.

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36 учителей. Победители муниципального конкурса. Участники подготовили мастер-классы по работе с родителями. Темы разные, но каждая актуальна.

Главный фактор в этом случае – любовь к детям. Это подтверждает и Иван Рябчиков. На областном этапе он представляет Кемерово. Педагогом мечтал стать с детства. Стаж работы пока небольшой — 5 лет. Но учителю физики уже есть, чем поделиться с коллегами.

Впереди еще два этапа — «Учебное занятие» и «Педагогические дебаты». Сегодня же учителя демонстрируют, как внедряют новые технологии и что для них современное образование.

Два дня работы. Уже завтра будет известно, кто станет победителем областного этапа конкурса «Учитель года». Он и представит Кузбасс на Всероссийских соревнованиях.

Автор: Арина Мерлова