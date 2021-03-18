Для решения вопросов жителей региона были также приглашены профильные министры администрации правительства Кузбасса. Граждане обращались к губернатору по разным вопросам — от проблем с получением жилья до обеспечения безопасности при ремонте улицы.

«Такие встречи позволяют лучше понять, что больше всего волнует кузбассовцев, чтобы совместными усилиями менять жизнь в регионе к лучшему. Важно, что люди обращаются за поддержкой в реализации не только своих личных проблем, но и проектов, которые важны для многих местных жителей. От неравнодушия граждан в том числе зависит благополучие нашего региона», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Житель Кемерова Николай Рябиков обратился по поводу благоустройства территории у многоквартирного дома по проспекту Октябрьский, 103. По словам пенсионера, неухоженный двор портит облик микрорайона. Министр ЖКХ Кузбасса Олег Ивлев сообщил, что двор уже включен в федеральный проект Формирование комфортной городской среды». Летом этого года там проведут капитальный ремонт. Сергей Цивилев поблагодарил кемеровчанина за неравнодушную позицию и напомнил, что в рамках подготовки региона к 300-летию во всех муниципалитетах Кузбасса уже отремонтировано около 800 дворов.

По итогам встречи с губернатором работнику Топкинского автотранспортного предприятия Анатолию Бибикову выделят квартиру в новом кирпичном доме по ул. Солнечная, который будет сдан 31 марта. Сейчас кузбассовец живет в бараке 1933 года постройки, в 2012 году его признали аварийным. Анатолий признался, что сразу после встречи начнет собирать вещи для переезда, после получения жилья он планирует создать семью.

Новоселье в этом году справит и семья кемеровчанки Татьяны Ярославцевой. Пенсионерка рассказала губернатору, что более 40 лет живет в бараке без необходимых удобств. Татьяна и ее муж — пенсионеры, ветераны труда, работали на вредном производстве, их сын – инвалид первой группы. Ситуацию Сергей Цивилев взял на личный контроль. По его распоряжению новое жилье Ярославцевым приобретут в строящемся девятиэтажном доме 74-го микрорайона Ленинского района Кемерова.

Молодая мама двоих детей Алена Дементьева обратилась к губернатору с просьбой о газификации дачного поселка, куда семья хочет переехать из съемной квартиры в городе. По информации министра промышленности Кузбасса Леонида Старосвета, уже более 50 собственников из СНТ «Нагорное-4» в Кемеровском округе изъявили желание подключиться к центральному газоснабжению. Проект газоснабжения товарищества разработан «Кузбассоблгазом», в июле 2021 года начнется подключение домов.

За безопасность ратует жительница города Топки Ольга Шупия. Она сообщила губернатору, что в ходе ремонта улицы Революции не предусмотрели пешеходные дорожки. По данному маршруту в школу ходят дети. Сергей Цивилев связался с главой муниципалитета и потребовал решить проблему. В ближайшее время министр ЖКХ Олег Ивлев, глава Минобразования Софья Балакирева и представители ГИБДД на месте определят, как обезопасить передвижение детей, если сделать тротуар не позволит ширина проезжей части.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.