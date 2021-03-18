10 городских и 10 пригородных вместительных НефАЗов пополнили автопарки государственных и муниципальных предприятий области. Автобусы закуплены по программе «Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса», инициированной губернатором Сергеем Цивилевым.

«Поступление новых автобусов к 300-летию Кузбасса выходит на финишную прямую. 13 из 18 транспортных предприятий региона уже обновили автопарки на 60%. На программу из областного бюджета направили более 7 миллиардов рублей. Так, стоимость очередной партии — 183,6 миллиона рублей, техника работает на природном газе метане, что важно для экологической обстановки в регионе. Вместо старого транспорта на маршруты региона будут выходить комфортабельные и приспособленные для маломобильных пассажиров автобусы», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По пять городских автобусов стоимостью 9,8 млн рублей каждый выйдут на маршруты в Кемерове и Прокопьевске. Общая вместимость — 106 человек, в салоне 25 посадочных мест, транспорт оборудован платформой для въезда колясок и специальными креплениями внутри.

Шесть пригородных НефАЗов в ближайшее время приступят к работе в Новокузнецке, четыре — в Кемерове. Стоимость каждого автобуса — 8,5 млн рублей, общая вместимость — 80 человек, в салоне 44 посадочных места.

По информации регионального министерства транспорта, всего с 2019 года в область пришел 1051 автобус. До 300-летия Кузбасса поступит еще 49 единиц техники, в том числе 15 — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.