Губернатор проверил качество выполненных работ в новой поликлинике новокузнецкого онкодиспансера, а также обсудил с подрядчиками сроки ввода строящихся объектов — инфекционной больницы, школы №12 и кинотеатра «Коммунар».

«В юбилейном для Кузбасса году в Новокузнецке будет введено в эксплуатацию много крупных социально значимых объектов. Однако высокие темпы строительства не должны влиять на качество выполненных работ. Поэтому мы тщательно следим за процессом возведения всех объектов, а также держим их на особом контроле после ввода в эксплуатацию», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Новая поликлиника онкодиспансера начала прием пациентов 10 марта. Здание, где теперь размещается учреждение, было реконструировано по поручению Сергея Цивилева. Теперь в поликлинике есть место для всего нового диагностического оборудования, а также малой операционной и дневного стационара. Поликлинику могут посещать до 250 человек в день. Губернатор осмотрел помещения, пообщался с пациентами, обсудил с сотрудниками дальнейшие шаги по совершенствованию онкослужбы южной агломерации.

Еще один важнейший объект здравоохранения для юга региона — комплекс инфекционной больницы площадью 27,8 тыс. кв. метров. Объект планируют достроить в июне текущего года. Сейчас главный корпус готов более чем на 70%. Стационар будет рассчитан на 90 коек (30 детских и 60 взрослых), реанимация — на 9 коек, дневной стационар — на 22 койки. Также на территории комплекса возводятся здание лучевой диагностики, пищеблок, корпус центральной клинико-диагностической лаборатории и другие постройки. После осмотра объекта губернатор Сергей Цивилев провел совещание, посвященное мерам по противодействию распространению в регионе социально опасных инфекционных болезней.

Также глава региона побывал в новокузнецкой школе №12 на 700 учеников, где идет капитальный ремонт по губернаторской программе «Моя новая школа». Строительные работы уже выполнены на всех этажах, завершается ремонт подвала. Началась поставка оборудования для медицинского кабинета и учебных классов. По информации подрядчиков, работы будут завершены к 1 июня.

К концу юбилейного года в Новокузнецке планируют ввести в строй кинотеатр «Коммунар». Объект культурного наследия регионального значения сейчас переживает второе рождение. В здании уже усилен фундамент стен и залит фундамент под колонны, выполнены кирпичная кладка зрительного зала и пристройки, монтаж перекрытий сцены. Ведутся фасадные работы, устройство теплотрассы и монтаж внутренней системы электроснабжения. На объекте ежедневно задействованы 35-41 человек. С началом отделочных работ количество планируется увеличить до 100-150 человек. После ремонта в здание переедет кукольный театр «Сказ», поэтому новогодние утренники для маленьких новокузнечан будут проходить уже в обновленном помещении.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.