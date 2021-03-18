16 марта Сергей Цивилев посетил Березовский и поручил решить проблему с очередями на прием в поликлинике №1 городской больницы. С сегодняшнего дня в учреждении работает выездная бригада узких медицинских специалистов. Кроме того, горожане в течение нескольких дней могут пройти бесплатные обследования в четырех мобильных комплексах.

«Люди должны получать своевременное лечение и качественную диагностику, а не тратить время на очереди. В Березовском сейчас катастрофически не хватает врачей, поэтому в помощь штатным сотрудникам отправлен «поезд здоровья». Но подчеркну, что это временный выход из ситуации. Решение кадрового вопроса в поликлинике №1 находится на особом контроле», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Пациенты приглашаются на прием по спискам, составленным лечащими врачами. Особое внимание уделяется людям, переболевшим COVID-19. Их состояние здоровья обследует пульмонолог Кузбасской областной больницы имени С.В. Беляева. Кроме того, в мобильной бригаде есть гастроэнтеролог, детский отоларинголог, педиатр, онколог Кузбасского клинического онкологического диспансера, кардиологи НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и специалист по ультразвуковой диагностике.

Жительницы Березовского также могут обследоваться в мобильном маммографе. Специалисты готовы принять до четырех человек в час. Результаты пациентки смогут получить в поликлиниках, к которым прикреплены. В случае подозрения на злокачественные новообразования их пригласят в Кузбасский клинический онкологический диспансер.

Также горожане могут сделать флюорографию в мобильном комплексе Березовской городской больницы. А в передвижном комплексе Областной клинической стоматологической поликлиники врачи будут принимать маленьких пациентов. По результатам осмотра каждый ребенок получит план стоматологического лечения.

Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД организовал в Березовском работу мобильного пункта по тестированию на ВИЧ-инфекцию. Обследование можно пройти бесплатно и на условиях анонимности.

Узкие специалисты в составе мобильной бригады будут вести прием жителей Березовского до 26 марта. За это время они смогут принять около 260 пациентов. Мобильные комплексы будут работать 18, 19, 20 и 22 марта по адресу ул. Ленина, 22.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.