В нашу редакцию обратилась жительница посёлка Шахта «Северная». Там на одной из улиц дорога полностью исчезла. Её замело, и люди вынуждены проходить по 3 километра пешком, чтобы выбросить мусор, после метелей буквально проползать по рыхлым сугробам и после каждого снегопада раскапывать тропинку самостоятельно. В проблеме разбиралась Анастасия Подоляко.

На первый взгляд, кажется, что это обычный сугроб. На самом деле это — дорога, которую чистят раз в год. Вообще по ней дети должны ходить в школу. Но это невозможно. Тут проваливаешься на каждом шагу и застреваешь в снегу. Чтобы получить знания, есть и альтернативная дорога. Но проходит она по трамвайным путям.

Уезжают школьники с остановки. Вокруг нет ни одного работающего фонаря. К слову, подобный путь — по трамвайным путям и неосвещённым улицам — регулярно проделывает практически каждый житель посёлка. До мусорного контейнера по прямой — 5 минут ходьбы. Но дороги нет. А в обход — не меньше 3 километров.

Последний раз по улице Северянка техника проезжала в январе. На неоднократные звонки жителей в диспетчерскую ответ один: заявка принята, ожидайте. Процесс ускорило наше обращение. Мы не успели завершить съёмку, как на место прибыли дорожные службы. Пояснили: проезд не чистили, так как он не был внесён в титульный список, по которому и ведутся плановые работы.

Этот объект внесут в список для дальнейшего содержания. Это не единичный случай, когда проезд или тротуар остаются в снежных завалах из-за того, что десятки лет назад их не внесли в специальный документ. Исправить это могут сами жители, написав заявление в администрацию. Тогда и на улице будет чисто.

Автор: Анастасия Подоляко