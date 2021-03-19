Губернатор рассказал заместителю министра о развитии сельского хозяйства в области. В рамках визита в Кузбасс Оксана Лут также посетила фермерские хозяйства в разных муниципальных округах.

«Кузбасс — не только промышленный регион, мы активно развиваем и поддерживаем сельское хозяйство. В 2020 году в сельскохозяйственный оборот вернули 20,6 тысячи га земель, а за последние три года — более 42 тысяч га. В перспективе введем еще около 45 тысяч га пашни, что позволит значительно увеличить объемы собираемого в регионе урожая», — отметил Сергей Цивилев.

Глава региона рассказал, что в Кузбассе оцифровано 100% сельскохозяйственных угодий. Электронные карты содержат информацию о фактических границах полей, их уникальные номера, сведения о землепользователях, о плодородии почв и культурах, выращиваемых на них.

Губернатор и замминистра обсудили и другие направления развития сельского хозяйства в регионе, в частности, семеноводство. В области работает 8 хозяйств, производящих семена зерновых, масличных культур и картофеля. К примеру, в Гурьевском округе в 2020 году ввели в эксплуатацию не имеющий аналогов в Сибири семенной завод мощностью 10 тонн семян в час.

Губернатор добавил, что для аграриев в Кузбассе предусмотрены меры поддержки. Например, «погектарная» поддержка на проведение посевной кампании, возмещение до 90% от понесенных затрат по освоению брошенных земель, беспроцентная рассрочка на приобретение минеральных удобрений и многое другое.

«Урожай в Кузбассе в 2020 году был хороший, собрали 1,3 миллиона тонн зерна. Хотелось бы, чтобы такой результат сохранился и в этом году. Планирую посмотреть не только сельскохозяйственные объекты Кузбасса, но и то, как живут люди в районах, поселениях, чтобы понять, что необходимо сделать государству для повышения качества их жизни», — отметила Оксана Лут.

Заместитель министра РФ начала знакомство с Кузбассом с Промышленновского округа. Она побывала в сыроварне Галины Лобановой. Хозяйство получило грант по программе развития семейных ферм (15,3 млн рублей). Здесь перерабатывают молоко, производят твердые и полутвердые сыры, сливочное масло, творожный сыр. Кроме того, с 2020 года хозяйство развивает агротуризм — организуются экскурсии, дегустации, мастер-классы по дойке животных и сыроварению. Ферму посетили уже около 2,5 тыс. человек.

Замминистра также осмотрела самый крупный социальный объект, отремонтированный по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году — Дом культуры села Красное Ленинск-Кузнецкого округа. Его открытие состоялось 16 марта. В капремонт вложено 45,7 млн рублей. В обновленном к 300-летию Кузбасса СДК действуют 13 кружков, библиотека, музей и спортзал.

Поездка завершилась на гусиной ферме Евгения Кочетыгова в Прокопьевском округе. Этому хозяйству был предоставлен грант по программе развития семейных ферм в размере 8,3 млн рублей. На ферме налажена система переработки гусиного мяса и пуха, а также инкубационного яйца. Из пуха и пера производятся подушки с фирменным логотипом.

Для справки. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» реализуется с 2020 года. В прошлом году в села Кузбасса было вложено 104,1 млн рублей. Кроме того, на грантовую поддержку фермеров было направлено более 118,5 млн рублей.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.