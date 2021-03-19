Губернатор провел в Новокузнецке выездное совещание с главами муниципальных образований южной агломерации региона. Участники обсудили реализацию программы социально-экономического развития до 2024 года, а также подготовку к 300-летию Кузбасса.

«Население южной агломерации составляет более 1,1 млн человек. В нее входят Осинники, Калтан, Междуреченск, Мыски, Таштагольский район, Прокопьевск и Прокопьевский муниципальный округ, Киселевск, Краснобродский. Центр агломерации – Новокузнецк. Необходимо, чтобы житель каждого муниципалитета почувствовал положительные изменения в результате реализации принятой 6 марта программы социально-экономического развития Кузбасса. Поэтому я поручаю всем главам разработать подробные дорожные карты со сроками по вводу объектов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов рассказал о реализации в городе нацпроектов и муниципальных программ: строительстве и ремонте жилья, социальных и спортивных объектов, переселении жителей из аварийных домов. По программе социально-экономического развития будут перечислены средства на проект «Чистый воздух», а именно – закупку нового общественного транспорта и газификацию домов в частном секторе города. Также планируется использовать потенциал ТОСЭР «Новокузнецк», что позволит создать новые производства и около 1100 рабочих мест к 2024 году.

Глава Таштагольского муниципального района Владимир Макута рассказал о развитии курорта «Шерегеш». По программе социально-экономического развития там пройдет реконструкция очистных сооружений и системы водоснабжения, будут построены дороги, газовая котельная и пожарное депо. Планируется создать 1,7 тыс. дополнительных рабочих мест.

Глава Междуреченска Владимир Чернов рассказал о планах по реализации туристического проекта «Междуреченск. Город тайги». Он предполагает создание системы экокурортов «Югус», «Черный Салан», «Поднебесные Зубья». В 2020 году проект вошел в число победителей Всероссийского конкурса по созданию туристско-рекреационных кластеров и развития экотуризма в России Агентства стратегических инициатив (АСИ). Как отметил Владимир Чернов, данный экокурорт в будущем может стать крупнейшим в стране.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.