Центром спортивной гимнастики Сибири стала столица региона. К нам приехали юные участники из 16 городов, чтобы принять участие в соревнованиях «Кузбасская весна». Первые старты показали, что, несмотря на все сложности нынешнего периода санитарных ограничений, работа в спортивных школах продолжается, подрастают новые звезды.

В двух залах школы олимпийского резерва более 100 человек. Они стараются показать всё, чему их научили тренеры. Сибирская гимнастика молода. Наша школа продолжает оставаться одной из ведущих в стране.

Спортсмены на снарядах и помосте выполняют свои первые сложные элементы. Для самых юных это — «проба пера». Именно с этих стартов начинали путь в большой спорт наши олимпийские и мировые чемпионы, в том числе и Надежда Груднева, которая сегодня тренирует подрастающее поколение.

Областные соревнования «Кузбасская весна» посвящены 300-летию промышленного освоения региона. Завершатся мероприятия 20 марта.

Автор: Виктор Сохарев