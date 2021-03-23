На аппаратном совещании в администрации правительства Кузбасса обсудили организацию медицинской помощи в поликлинике №1 Березовской городской больницы. 16 марта губернатор Сергей Цивилев побывал в учреждении и после обращений граждан поручил решить проблему с очередями, а также привести в порядок здание, в котором оно располагается.

«Решать проблемы нужно оперативно. Уже на прошлой неделе в Березовский был отправлен «поезд здоровья» со специалистами ведущих медучреждений. Это частично решило проблему нехватки персонала на месте. Кроме того, сейчас идет подготовка к проведению капитального ремонта не только поликлиники №1, но и детской поликлиники Березовской городской больницы. В апреле Минстрой приступит к технической экспертизе здания детского учреждения», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Как рассказал министр здравоохранения Михаил Малин, только за два дня работы «поезда здоровья», 18-19 марта, 23 человека получили консультации пульмонолога, 15 — гастроэнтеролога, 32 — кардиолога. Также было сделано 45 эхокардиографических исследований, 102 маммографии, 320 флюорографий, 117 человек обследованы на ВИЧ-инфекцию. Специалисты дали обратившимся рекомендации по лечению, при необходимости направили на дополнительные обследования.

Для справки. В состав ГБУЗ «Березовская городская больница» входят три взрослых поликлиники, две детские поликлиники, врачебная амбулатория в поселке Барзас (построена в 2020 году), женская консультация, шесть медицинских кабинетов в учебных заведениях, два здравпункта, а также стационар на 167 коек терапевтического, хирургического, инфекционного, реанимационного профилей и отделение острых респираторных инфекций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.