В Кузбассе стало заметно теплее, а вместе с тем грязно и мокро. А это значит, что работа дорожников вышла на новый уровень — в активной стадии противопаводковые мероприятия. В чём они заключаются — в сюжете Кристины Ореховой.

Работа больше похожая на уборку грязного придорожного снега. Однако на кадрах — поиск колодцев под многослойными сугробами. Если их не найти и не очистить, таящей воде некуда будет уходить, а значит, этот участок превратится в водную переправу.

Частный сектор завокзальной территории города Кемерова. Самим жителям с таким объёмом снега не справиться. Если не убирать, в период таяния вряд ли можно будет выехать отсюда на машине. Такие районы на особом контроле у дорожников.

Сегодня на городских магистралях только областной столицы работают 137 единиц дорожной техники и 211 человек. Все силы и средства брошены на то, чтобы долгожданная весна у кузбассовцев больше ассоциировалась с теплом и радостью, а не с проблемами при перемещении из точки А в точку Б.

Автор: Кристина Орехова