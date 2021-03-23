137 домов попадают в зону возможного подтопления во время весеннего разлива воды в Кемерове. О возможном ЧП спецслужбы узнают за сутки. Вчера состоялся смотр готовности сил и средств оперативных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации в Крапивинском округе. Сегодня же эстафету приняла областная столица.

Все спецслужбы, принимающие участие в смотре, о приходе большой воды будут знать заранее. И сейчас делают всё возможное, чтобы паводок прошел мягко.

В зоне возможного подтопления в столице Кузбасса — 137 домовладений. Для размещения проживающих в них 378 человек подготовлены 10 пунктов временного размещения и 2 — для домашних животных. На случай серьезного разлива реки у спецслужб готово 18 единиц техники и 7 плавсредств, на которых к кемеровчанам придут на помощь 113 специалистов.

Автор: Сергей Ищенко