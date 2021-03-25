Губернатор Кузбасса отреагировал на сообщения о некачественной очистке снега и обрушениях кровель жилых домов в связи с большим количествам осадков. Глава региона поручил главам городских и муниципальных округов лично проверить объекты в зоне риска.

«За последнюю неделю в Кузбассе произошло несколько обрушений кровли и частично стен жилых домов. Как правило, связано это с таянием снега и состоянием зданий — разрушаются ветхие и аварийные постройки. Также вижу по сообщениям в соцсетях, что дороги к жилым домам все еще почищены плохо: скорые и пожарные машины не могут проехать. Из-за несвоевременной или некачественной очистки снега могут пострадать люди, портится их имущество. Это недопустимо. Всем главам городских и муниципальных округов поручаю лично проверить жилые дома в зоне риска. Сесть в машину и проехаться по территории: обследовать крыши и дороги», — сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Глава региона отметил, что чиновники должны лично поговорить с людьми, а затем отчитаться о проведенных проверках. Доклады главы должны предоставить на аппаратном совещании в понедельник, 29 марта.

Напомним, ранее по поручению Сергея Цивилева Госжилинспекция Кузбасса усилила контроль за деятельностью управляющих компаний. Был составлен рейтинг УК по качеству уборки снега с кровель и из дворов многоквартирных домов. Сведения обновляются еженедельно. Кроме того, в муниципалитетах прошли внеплановые проверки всех канализационных люков и колодцев.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.