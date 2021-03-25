Трагедия произошла 3 года назад и унесла жизни 60 человек, 37 из которых дети.

У часовни иконы Божией Матери «В скорбех и печалех утешение» митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, духовенство Кемеровской епархии вместе с родными и близкими погибших отслужили заупокойную панихиду.

Возложить цветы к памятнику в Парке ангелов пришли родственники и друзья погибших, представители областных и городских властей, общественных организаций.

По информации пресс-службы администрации правительства Кузбасса.